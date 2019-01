Le lundi perdu dans les chansons du Cabaret wallon

Pour partager cette fête en chanson, rien de tel que rendre visite au Cabaret wallon, cette société littéraire et philanthropique qui depuis 110 ans compose textes et chansons en picard tournaisien. Dans leur répertoire, deux chansons racontent le lundi perdu. La première est "L'lindi parjuré" d'Achille Viart, sept couplets qui racontent le lundi perdu d'une famille tournaisienne du début du siècle, avec humour et couleurs. Comme l'explique Michel Derache, le président du Cabaret wallon Une phrase de cette chanson est passée dans la tradition, elle dit : "A Tournai La deuxième chanson date des années cinquante, c'est "L'lapin du lindi perdu", composée par Albert Coens. Sur un air triste, c'est le lapin qui s'exprime et qui raconte ses malheurs en ce jour de lundi perdu mais il conclut en philosophe par cette phrase : "Ch't'ein grand honneur, pour ein lapin, qu'd'êt' mingé par de Tournaisiens !" .

Les chansons du Jeu du Roi

Le lapin à la tournaisenne, cuit avec des pruneaux et des raisins - © RTBF

Dans la tradition du lundi perdu, on ne fait pas que manger. On boit aussi. Mais pas n'importe quand. Il s'agit pour cela de respecter les règles du "Jeu du roi". Au début du repas, on tire au sort des billets sur lesquels sont inscrits des rôles, qui sont chantés. Les plus importnats sont "le Roi", le Fou du Roi" et "le Verseur". Quand le Roi boit, tout le monde lui rend hommage, si ce n'est pas le cas, le Fou s'empresse de noircir au bouchon les irrespecteux. Ce jeu connait une variante au Cabaret wallon. Les rôles sont un peu différents et déterminent des responsabilités au sein de l'association tout au long de l'année. Mais surtout, au moment du tirage, des textes inédits doivent être chantés par les participants. Jean-Michel Carpentier, vice-président du Cabaret a composé ces textes cette année: "chez nous il y a l'Chire, c'est le roi, l'Seot, c'est le fou du roi et l'Gugus qui remplacera le Chire ou l'Seo en cas de problème". Ici pas de bouchon pour noircir. Ce jeu-là, nos chansonniers le réservent au lundi perdu en famille. Car il faut le dire, à Tournai, il y souvent beaucoup de lundis au début du mois de janvier...