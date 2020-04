Le lundi 13 avril étant férié, voici le calendrier Hygea du ramassage des poubelles décalé d'un jour

Le lundi 13 avril prochain étant un jour férié, les collectes en porte-à-porte n’auront pas lieu. Comme le prévoit le système de rattrapage des jours fériés, l’ensemble des collectes de la semaine seront décalées d’un jour, à l’exception des collectes en soirée de La Louvière hypercentre.

O rdures ménagères, déchets résiduels et déchets organiques

Les collectes en porte-à-porte d’ordures ménagères (sacs blancs), de déchets résiduels (sacs bruns/moka ou conteneur gris) et de déchets organiques (sacs verts) de la semaine du 13 avril seront organisées de la manière suivante.

* Les collectes habituellement prévues le lundi auront lieu le mardi 14 avril :

-Ordures ménagères : Manage, Mons zone 2 (Mesvin, Havré, Hyon, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-Ghislain, Ville-Sur-Haine), Mons zone 3 (Maisières, Mons, Nimy, Obourg et Saint-Denis), Mons zone 5 (Ciply, Harmignies, Harveng, Mons et Nouvelles) et Erquelinnes.

-Collectes sélectives : Ecaussinnes zone 1 (sacs vert de déchets organiques et conteneurs de déchets résiduels), Ecaussinnes zone 2 (sacs vert de déchets organiques), Estinnes zones 1 et 2 (sacs verts de déchets organiques) et Merbes-le-Château zones 1 et 2 (sacs vert de déchets organiques et sacs bruns/moka de déchets résiduels).

-PMC (sous réserve d’effectifs disponibles) : Mons zone 3, Erquelinnes et Manage



* Les collectes habituellement prévues le mardi auront lieu le mercredi 15 avril :

-Ordures ménagères: Jurbise, La Louvière zone 1, Saint-Ghislain.

-PMC (sous réserve d’effectifs disponibles): Jurbise, Lens, La Louvière zone 2, Mons zone 4



* Les collectes habituellement prévues le mercredi auront lieu le jeudi 16 avril :

-Ordures ménagères : Quaregnon, Morlanwelz, La Louvière zone 5, Mons zone 4 (Ghlin et Mons), Mons zone 1 (Cuesmes, Flénu, Jemappes et Mons) et Le Roeulx

-PMC (sous réserve d’effectifs disponibles): Estinnes 1 et 2, Le Roeulx, Mons zone 1

-Collectes sélectives : Estinnes zones 1 et 2 (sacs verts de déchets organiques).



*Les collectes habituellement prévues le jeudi auront lieu le vendredi 17 avril :

-Ordures ménagères : Frameries. Colfontaine, Quévy, Soignies

-PMC (sous réserve d’effectifs disponibles) : Frameries, La Louvière zone 4

-Collectes sélectives : Seneffe 1 (sacs verts de déchets organiques).



*les collectes habituellement prévues le vendredi auront lieu le samedi 18 avril :

-Ordures ménagères : Honelles, Boussu et Binche zone 1 et 2

-PMC (sous réserve d’effectifs disponibles) : Binche 1, Boussu, Hensies

-Collectes sélectives : Seneffe 2 (sacs verts de déchets organiques).

*Les collectes en soirée

Mons intramuros, les collectes vespérales du lundi 13 avril seront reportées au mardi 14 avril en soirée. Les collectes vespérales prévues le jeudi 16 avril auront bien lieu, comme le prévoit le calendrier de collecte.



Les collectes vespérales de La Louvière hypercentre prévues le jeudi 16 avril auront bien lieu en soirée, comme le prévoit le calendrier de collecte.



C ollecte en porte-à-porte des PMC (sac bleu ou sac mauve)

Les premières collectes de rattrapage de PMC auront lieu les 6 et 7 avril. Ces collectes concernent uniquement les PMC et elles auront lieu dans les communes pour lesquelles une collecte de ce type est prévue au calendrier en vigueur. Hygea analysera la situation au jour le jour à partir du 6 avril en fonction de l’effectif et des moyens disponibles. L’intercommunale communiquera sur la possibilité d’organiser d’autres collectes de PMC. Si ces collectes sont effectivement organisées, elles sont communiquées sur le site www.hygea.be et la page Facebook de l’intercommunale.

Les collectes de Papiers-cartons

En ce qui concerne les papiers-cartons, des modes alternatifs de collecte sont pour l’instant à l’étude en collaboration avec les communes. Hygea informera les citoyens dès qu’une collecte en porte-à-porte sera organisée.

Les collectes en soirée ne sont pas concernées par cette annulation.