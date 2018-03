Le livre photo: à l'heure du numérique, le papier fait son "come-back"

Les photos de Michel Addo - © Tous droits réservés

Laisser une trace...

Parmi ces passionnés, on trouve les élèves de l’école Saint-Luc, venus présenter leur ouvrage " Belgique(s), territoire liquide ". Une septantaine d’étudiants de première, deuxième et troisième année, ont participé à ce travail scolaire. Pour eux, c’est une forme de reconnaissance. " C’est une trace. On néglige souvent le papier, on se dit qu’on a les réseaux sociaux mais ici on prend le temps de regarder et de comprendre. Sur le net, on ne fait pas vraiment attention " affirme Michel Addo, l’un des auteurs du livre.