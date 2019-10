Le Liégeois Thomas Roba fabrique des vélos "pour toute la vie"

Un vélo en grande partie Liégeois - © Thomas Robba

Ces cadres liégeois sont simples, robustes et surtout adaptés à chaque client, à sa morphologie et à ses caprices. La taille, la couleur, tout se discute. Les cadres sont réputés incassables et en cas d’improbable pépin, quelques soudures feront l’affaire. Autre avantage : ces cadres sont produits localement. Et Thomas en est conscient " c’est dans l’air du temps ".

Un vélo liégeois, pour la vie

Sur l’établi un cadre encore gris souris est en train de prendre forme, " un vélo polyvalent qui permettra de passer par tous les chemins, de faire de la distance ".

Bientôt, une fois équipé d’un guidon, de roues, de pédales, le squelette de métal prendra vie. Des dizaines de milliers de kilomètres à travers champs ou à flanc de colline l’attendent. Mais avant d’en arriver là, il faudra encore quelques coups de chalumeau et une trentaine d’heures de travail.

Côté budget, tabler sur les 1400 euros pour un cadre Rouge Gorge / Deroy, sans compter tous les périphériques pour monter un vélo complet.

L’atelier de Thomas Roba se trouve à la Cyclerie, rue de la commune n°7, à Liège.