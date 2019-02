Le label "Clé verte" parie sur un tourisme durable et citadin à Bruxelles

Bob est le propriétaire d'un Bed and Breakfast à Schaerbeek. Aux touristes qui s'arrêtent chez lui, il propose des confitures maison, des fromages belges et des petits pains bio. "Cela me semble naturel de faire attention à l'environnement et choisir des led pour l'éclairage ou à une chaudière à condensation pour le chauffage, était pour moi une évidence". Des contraintes pour obtenir le label "Clé Verte" ne seraient donc pas si contraignantes à l'entendre. Il est pourtant le seul à l'avoir obtenu en région bruxelloise.

Les amateurs de city-trips seraient à la recherche d'hébergement durable

Marie Spaey travaille chez IEW (Inter-Environnement Wallonie) et s'occupe de la promotion du label Clé Verte en Wallonie et à Bruxelles. Elle en est persuadée, "on a souvent l'image d'un tourisme vert à la campagne mais on peut parfaitement développer un tourisme durable dans un contexte urbain". Des enquêtes réalisées au niveau européen montreraient que plus de soixante pour cent des touristes veulent des "produits" plus durables, mais ils ne savent pas comment les trouver et sont persuadés qu'ils seront plus chers. "Ce qui n'est pas le cas", selon Marie Spaey. La Clé Verte devrait combler cette lacune. Elle reconnait actuellement 239 établissements en Belgique ( 136 en Flandre, 69 en Wallonie et donc 34 à Bruxelles).