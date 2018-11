Le Kikk Festival a accueilli plus de 25.000 personnes à Namur

Plus de 25.000 personnes se sont rendues à la 8e édition du Kikk Festival qui se déroulait du 1er au 4 novembre à Namur, ont indiqué dimanche les organisateurs. C'est 7000 de plus que l'an dernier. On peut donc parler d'un véritable succès pour cet événement gratuit consacré aux cultures numériques et créatives.

La nouveauté cette année était le Kikk in Town, une exposition d'oeuvres dans toute la ville. Avec le "Market", elle a attiré pas moins de 20.000 curieux dans une vingtaine de lieux, ce qui constitue la plus grande affluence de l'événement.

Plus de 4000 personnes ont assisté aux nombreuses conférences organisées, alors qu'ils étaient 350 adultes et enfants à s'être inscrits aux différents workshops.

Venus de partout en Europe, de Côte d'Ivoire, du Japon, d'Haïti, de Chine, des Etats-Unis, d'Israël, de Russie et on en passe, les professionnels se sont aussi déplacés en masse pour faire des rencontres et échanger dans le Kikk Pro. Pas moins de 350 Pro pass qui ont été délivrés.

Les soirées tenues au Bunker ont elles réuni quelque 500 fêtards en deux jours, tandis que les 200 photos et vidéos postées par les organisateurs sur les réseaux sociaux ont généré pas moins de 200.000 vues.

"Une fois de plus, nous avons réussi le pari de décloisonner les disciplines: arts, sciences, entrepreneuriat... tout en mêlant différents publics", se sont-ils félicités.

Le thème général du festival cette année était "Species and Beyond", soit une volonté de montrer l'influence de l'humain et des technologies sur la planète, la fragilité de ses écosystèmes, mais d'une manière positive, avait résumé mercredi la programmatrice, Marie du Chastel.