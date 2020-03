Le journal des enfants "Les Niouzz" fête ses 20 ans

Les Niouzz, le journal des enfants de la RTBF, fête aujourd'hui ses 20 ans. Depuis le 13 mars 2000, l'émission ludique et éducative vulgarise l'information pour les plus jeunes et tente de leur donner goût à l'actualité. Elle collabore aussi avec les écoles. En 20 ans, 200 classes ont regardé quotidiennement ou presque les Niouzz et ont participé à l'émission. Une émission qui a toujours le même objectif que lors de sa création mais dont la forme a tout de même beaucoup évolué.



Tout commence le 13 mars 2000. A l'époque, le journal des enfants ressemble à celui des adultes mais il est plus court et propose une information simplifiée. Au fil des ans, les présentateurs changent, le look aussi. Et des séquences plus drôles s'invitent au programme. "On a plongé notre nez dans les archives et on a remarqué qu'on parlait déjà du climat par exemple. Dans les toutes premières émissions, l'invité, c'était Raoni par exemple. Alors qu'aujourd'hui, celle qu'on voit pratiquement toutes les semaines, c'est Greta Thunberg. Donc, finalement, on peut dire que, oui, la forme a beaucoup changé parce qu'on s'est adapté à la télévision d'aujourd'hui, mais le fond est resté le même" précise Marie Bourguignon, présentatrice des Niouzz.

Aujourd'hui, l'émission est portée par Marie, Prézy et David. Des présentateurs qui n'hésitent pas à se mettre en scène et utiliser l'humour pour faire passer l'actu plus facilement. "On emploie un style différent qui pourrait s'apparenter à de la "Youtuberie". Pouvoir vanner dans un JT pour enfants, c'est génial!" explique Prézy.

En 2020, on ne parle donc clairement plus aux enfants comme en 2000. On n'utilise plus seulement la télé. Depuis quatre ans, les Niouzz sont aussi sur Instagram. David Wathelet, présentateur et éditeur de l'émission, explique: "On doit vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans les cours de récréation, de la manière dont les enfants consomment les médias et s'adapter et leur proposer quelque chose qui est dans leur code et qui sera peut-être dans leur code demain. Donc, ce n'est pas seulement suivre mais c'est aussi essayer de réfléchir à d'autres formats pour demain".

En 20 ans, les Niouzz se sont transformés mais l'objectif premier, lui, est resté le même: informer les enfants et leur offrir un espace où même à 8, 10 ou 12 ans, ils seront toujours écoutés.