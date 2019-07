Le jour le plus chaud en province de Liège: jusqu’à 40°C à l’ombre

Si la chaleur d’hier était déjà exceptionnelle, ce jeudi sera le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques. L’avertissement rouge de l’Institut royal météorologique est toujours activé. Un soleil de plomb nous attend en province de Liège et quelques orages de chaleur pourraient se déployer localement en fin de journée comme hier.

Les maxima prévus aujourd’hui :

Hannut : 40°C

Liège : 40°C

Spa : 37°C

Elsenborn : 36°C



La nuit prochaine sera encore plus chaude que la nuit dernière

La nuit prochaine sera calme et chaude !

Les minima prévus la nuit prochaine:

Hannut : 24°C

Liège : 25°C

Spa : 24°C

Elsenborn : 17°C

La qualité de l’air est très médiocre

La concentration d’ozone est importante. Le seuil d’information européen de 180 microgrammes/m³ sera atteint.

Un peu moins chaud vendredi avant une dégradation orageuse en soirée et le week-end

En fin de journée ou en soirée, le temps va se dégrader et des orages vont arriver par la frontière française et se généraliser sur l’ensemble du territoire. Cette perturbation va onduler tout le week-end. L’ambiance sera donc instable jusqu’à dimanche mais les températures seront plus respirables

Les maxima prévus vendredi: