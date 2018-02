Le jeu très dangereux d'un resquilleur de la STIB (vidéo)

Ce n'est pas la première fois qu'un jeune s'adonne à ce jeu dangereux: s'agripper à l'arrière d'un tram ou d'un bus de la STIB pour effectuer son voyage à l'oeil. Une vidéo tournée ce lundi a été postée sur les réseaux et montre un individu, sac sur le dos, effectuer la même manœuvre.

Nous sommes dans les ruelles étroites d'Evere et le vidéaste suit un véhicule de la ligne 55 vers Rogier. On voit le resquilleur circuler les pieds posés sur le pare-choc arrière et les mains tenant la base de l'essuie-glace. Un comportement risqué à plus d'un titre et dénoncé par la société des transports en commun bruxellois.

Amende administrative

"Tout d'abord, la personne se met en danger. Le tram peut freiner brusquement, elle peut chuter et l'accident peut être fatal", rappelle Cindy Arents, porte-parole de la STIB. "Par ailleurs, il met également en danger les véhicules qui suivent le tram."

Evidemment, la STIB déconseille plus que fortement ce comportement et rappelle qu'en cas de flagrant délit, ses agents peuvent dresser une amende administrative pour mise en danger de des véhicules, du personnel et des voyageurs de la STIB.