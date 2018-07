Le jeu de société pour améliorer le fonctionnement des entreprises ?

Avec l'explosion des applications ludiques, Bastien Wauthoz a décidé de créer son concept. "Avec les applications qui existent aujourd’hui, je me suis dit ‘pourquoi ne pas revenir à la base de ce qui a permis cette ludification ?’ Autrement dit : les jeux de société ! Et c’est exactement ce que je propose de faire, de la ludification en entreprise avec des jeux de société. Histoire aussi de quitter un peu sa tablette ou son smartphone."

Passionné de jeux depuis tout jeune, Bastien Wauthoz - épaulé par la couveuse Créa-Job - a créé Ludo Boost. Aujourd'hui, il propose aux entreprises des animations à l'aide de jeux de société pour le personnel afin de les rendre plus heureux et plus efficaces dans leur travail.

En soi, affirme notre interlocuteur, le jeu n’est pas antinomique du travail. "Ce qui est antinomique au jeu, c’est la dépression. Pas le travail ! Le jeu peut apporter du bien-être en entreprise. Il va aussi cultiver un certain nombre de compétences et peut augmenter la motivation et l’implication des collaborateurs/trices. Au final, c’est toute la productivité de l’entreprise qui va augmenter."

De la simple pause ludique à des jeux élaborés

Les propositions peuvent être multiples, en fonction des besoins des entreprises. "On peut créer un jeu pour une entreprise en fonction de problèmes qu’elle rencontre. On peut même faire du sur-mesure pour résoudre des questions très pointues. Car le jeu permet d’impliquer les partenaires, et ça c’est très important !"

Certaines entreprises viennent également avec des demandes spécifiques. Exemple ? "L’une d’elles, qui a des parcours de formation modulaire un peu difficile à comprendre. Le jeu a permis aux apprenants à bien suivre ce parcours tout au long du processus." Ou une autre, qui rencontrait des difficultés avec ses ouvriers suite à la mise en place d’un qualitiy process et l’obligation pour ces derniers de s’atteler à de nouvelles tâches administratives. "Là, on a ludifié certains aspects pour que les ouvriers puissent faire face à leurs obligations."