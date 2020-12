Le jeu de société, grand gagnant de la nuit de la Saint-Sylvestre

Ils ont mis les petits plats dans les grands et une pile de jeux sur le buffet. Jimmy Hendrickx et Wendy Stouder réveillonnent chez eux, avec une amie proche. "La première personne que nous invitons depuis le confinement" raconte Wendy. Et à entendre les rires qui s'élèvent au dessus de la table de jeu, on comprend que même en petit comité, un jeu bien choisi peut garantir une soirée réussie.

Chez ce couple montois, le choix s'est porté pour commencer sur un jeu d'ambiance japonais, Tatamokatsu, une histoire de lancer de dés avec des doigts coupés… Parfait pour l'apéro. Ensuite, entre les scampis, la dinde et le dessert, d'autres jeux ponctuent la soirée. Jeux d'ambiance, jeux de réflexion et un escape game. Il faut dire que chez ce couple, on a le choix. La collection de ces passionnés compte 360 jeux. Une vraie ludothèque dont ils font profiter leurs amis. En période Covid, c'est assez compliqué, les joueurs privilégient le jeu en ligne mais rien ne vaut le plaisir de se retrouver autour d'une table, comme ce soir.

Leur passion du jeu de société, le couple la partage aussi sur les réseaux sociaux. Jimmy et Wendy présentent des jeux sur leur page "Onjouakoi" sur Instagram et sur Facebook