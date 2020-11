Le Hainaut, province la plus touchée par le Coronavirus au sein des centres d'hébergement

Le Hainaut reste la province wallonne la plus touchée au niveau des centres d'hébergement, comprenant les maisons de repos/maisons de repos et de soins (MR/MRS) et les structures Handicap et Santé mentale, a fait savoir lundi l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

En Wallonie, l'Aviq dénombre, selon les chiffres consolidés au 15 novembre, 7.222 cas confirmés parmi les résidents des 1.214 centres d'hébergements, dont 602 MR/MRS, et 238 clusters - à savoir au moins dix cas possibles ou confirmés - (60 pour le secteur du handicap, cinq en santé mentale et 173 dans les établissements pour aînés).

Au total, 17 clusters ont été dénombrés dans le Brabant wallon, 110 en province de Hainaut, 77 dans la province de Liège, dix dans celle de Luxembourg et 24 en province de Namur. Concernant plus spécifiquement les 602 MR/MRS touchées, l'Aviq y dénombre 173 clusters: huit dans le Brabant wallon, 80 dans la province de Hainaut, 58 en province de Liège, neuf en province de Luxembourg et 18 dans la province de Namur. Au total, 5.480 cas confirmés ont été dénombrés parmi les résidents.

Environ 40.000 personnes travaillent dans les MR/MRS en Wallonie, tandis que 50.000 résidents y sont pris en charge.