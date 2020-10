Le Hainaut durcit encore les mesures covid

La décision est tombée au bout d’une journée de rumeurs. Le Gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclerc, confirme la fermeture des buvettes et cafétérias liées à un club sportif. Inutile d’espérer boire un verre pendant le match du petit ce samedi. La décision prend effet immédiatement et sera valable au moins jusqu’au 8 novembre. Le Gouverneur interdit également l’installation et la tenue de débits de boissons le long des épreuves sportives itinérantes (comprenez principalement les courses cyclistes).

Pas d’alcool non plus dans les vestiaires et les douches. Les sportifs ne pourront pas rester plus de 45 minutes dans les bâtiments. Ici on vise clairement à interdire les troisièmes mi-temps et les rassemblements dans les bâtiments sportifs.

La province renforce également le port du masque en imposant le masque dans les cimetières en raison de la Toussaint qui approche. Masque obligatoire aussi dans les files d’attente à l’extérieur des magasins.

Halloween interdit

Le dernier point du Gouverneur concerne la fête d’Halloween. "Le porte-à-porte ludique" est interdit. Entendez que les enfants ne pourront pas aller frapper aux portes pour demander des bonbons. Seul le porte-à-porte solidaire des associations caritatives est autorisé.

Nous savons également qu’un couvre-feu est en discussion mais ce dernier élément demande plus d’analyses juridiques et de contacts avec le ministère de l’Intérieur. Il ne sera donc pas appliqué… pour l’instant.