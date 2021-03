Le Hainaut doit se réinventer pour générer les moyens pour payer les zones de secours

Face à la réforme du financement des zones de secours initiée par la Wallonie, la province de Hainaut a décidé de mobiliser ses services pour dégager des moyens financiers de l’ordre 44,6 à 59,2 millions d’euros à l’horizon 2024.

La réforme du financement des zones de secours a un impact significatif sur les finances des provinces wallonnes. En Hainaut, les instances estiment le montant à dégager à entre 44,6 à 59,2 millions d’euros à l’horizon 2024. La province, qui déjà consacré 30 millions d’euros supplémentaires au budget 2021 pour ses zones de secours, estime à 11 millions le montant supplémentaire à trouver par an d’ici 2024. "L’objectif est de trouver 11 millions d’économies annuelles dès le budget 2022 pour financer la sécurité civile et pallier ainsi les carences du fédéral en la matière", ont indiqué jeudi les instances provinciales, soulignant la poursuite d’un dialogue avec le gouvernement wallon pour "amortir les effets de la réforme". Une rencontre entre la province et ses zones de secours sera par ailleurs organisée prochainement concernant le coût des zones.

Les services provinciaux du Hainaut vont ainsi mettre les prochaines semaines et mois à profit pour passer toutes leurs activités au peigne fin dans le but de faire des économies. "La position du Hainaut est la même que dans toutes les autres provinces wallonnes", a indiqué Serge Hustache, président du Collège provincial. "Nous souhaitons trouver des sources de solutions originales en mettant sur pied une synergie entre le monde politique et l’administration. Ce processus de coresponsabilité existe déjà et il va donc être amplifié". Le Collège provincial du Hainaut a rencontré jeudi les organisations syndicales dans le but d’entreprendre ce large travail collaboratif pour trouver les moyens nécessaires à la participation au financement des zones de secours. L’heure est donc à l’introspection en Hainaut où les dépenses et recettes dans les différents départements vont être passées au crible dans le but de faire des économies. "Une seule ligne rouge ne sera pas franchie, c’est celle de l’emploi", a indiqué Serge Hustache. "Il faut toutefois agir sur la masse salariale, qui représente 70% des dépenses provinciales, mais sans licencier". L’emploi provincial représente 4500 équivalents temps plein (ETP), hors 4000 enseignants payés par le Fédération Wallonie-Bruxelles.

On notera, dans les premières orientations annoncées, que le recours aux collaborateurs occasionnels sera limité, que les normes d’encadrement dans les institutions sociales seront revues, que la province rationalisera les locaux qu’elle occupe. Les départs à la retraite ne seront plus remplacés et les nouveaux recrutements seront soumis à un examen très strict. Les services provinciaux procéderont par ailleurs à une analyse précise de l’ensemble des processus de fonctionnement. Les responsables de services provinciaux, soit quelque 240 personnes, recevront dès jeudi, les documents nécessaires ainsi qu’une vidéo expliquant le projet, des outils qu’ils pourront partager avec les travailleurs dans les différents secteurs.