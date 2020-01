Dans les quelques pièces réservées aux membres, on trouve de tout : une fraiseuse, une broyeuse, des tonnes de câbles, des gadgets informatiques en tout genre, bref, c’est un peu la caverne d’Alibaba pour un joyeux bricoleur. Les profils des membres sont différents, Alain a étudié la biologie moléculaire et cellulaire à l’ULiège, Lucas travaille comme armurier, Lucien lui est retraité. Il a un projet un peu farfelu, transformer son vélo en tricycle à l’aide d’un overboard, mais tout est réfléchi : " Je veux faire ça avec deux moteurs de 48 volts, 1000 watts au total". Cet exemple incarne un peu ce qu’on fait au Hackerspace, un ensemble d’idée qu’on essaie de coordonner, et on voit ce que ça donne. Parfois ça réussit, parfois moins, mais là réside tout le plaisir des membres.

Le nom intrigue et Alain, membre du Hackerspace, voit rentrer parfois des personnes qui se trompent sur ce qu’on y fait :" Il y a beaucoup de personnes qui entendent le terme "hacker" et qui franchissent la porte en disant '' Ah, c’est ici qu’on vient pour apprendre à hacker un ordinateur ou pirater un compte Facebook ?" Ce n’est pas du tout ça, le terme hacker ça veut dire détourner un programme ou un objet de sa fonction primaire".

Le Hackerspace d’Outremeuse est un lieu d’échange sur la technologie et l’informatique. Par définition, c’est un tiers lieu, un espace où des gens avec un intérêt commun peuvent se rencontrer et collaborer.

La maquette des serres du jardin botanique

Le hackerspace d’Outremeuse : une bande de joyeux bricoleurs - © Tous droits réservés

Le groupe du Hackerspace a remporté à un appel d’offres pour modéliser et imprimer une maquette en 3D des serres du jardin botanique à Liège. Alain explique le déroulement des événements : " J’ai proposé l’idée aux membres et certains sont rentrer dans le projet. Il a fallu aller prendre les mesures sur place, modéliser dans des programmes spécifiques et puis imprimer et surtout tout assembler".

Tout assembler n’a pas été une mince affaire. La maquette a été imprimée en plusieurs pièces, des centaines. L’assemblage avec une colle conventionnelle, n’était pas possible. Chaque élément aurait dû être collé un à un et avec un temps de séchage de 10 minutes entre chaque pièce, le projet n’aurait pas été rendu à temps. Alain explique la solution trouvée : " On a utilisé une colle UV. En fait, c’est une colle qui reste à l’état liquide jusqu’à l’exposition à des rayons ultraviolets. Il existe des lampes spéciales, mais chers. Il a fallu en fabriquer une nous-même avec les moyens du bord. On a acheté une LED UV sur internet, on l’a collé sur un petit ventilateur, car ce genre de lampe chauffe. On a fixé le tout sur une plaque de verre avec une lentille pour diriger la lumière plus facilement".

Le système quand on le regarde ne paraît pas très professionnel mais les résultats sont là et c’est ce qui compte. Alain conclut : "C’est vrai qu’ici ça ressemble un peu à l’atelier de Mac Gyver, on se débrouille avec ce qu’on a et c’est ça tout le fun de nos projets".

Cette fameuse maquette est exposée actuellement à l'Archéoforum de Liège.