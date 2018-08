Le guêpier d'Europe aperçu en région liégeoise (Images)

Le guêpier d'Europe vient d'être observé en région liégeoise. Ce n'est pas la première fois que ce magnifique oiseau pointe le bout de son bec chez nous, mais pour Natagora, la présence d'un couple et de ses oisillons reste encore exceptionnelle sous nos latitudes.

S'il est encore rare d’apercevoir cet oiseau en Belgique, le spécimen ébloui les yeux des observateurs et photographes animaliers.

Le guêpier aperçu en Belgique, signe du réchauffement climatique

L'oiseau est un peu plus gros que le merle et son plumage est particulièrement bien coloré. Et son nom n'est en rien le fruit du hasard puisque les plats favoris du guêpier sont les frelons, les abeilles et... les guêpes. Avant de les avaler: les oiseaux frappent leur proie sur une surface dure de manière à enlever le dard.

Avec le changement climatique et les fortes chaleurs, des oiseaux arrivent dans nos régions. Un autre guêpier, celui d'orient, a d’ailleurs été observé pour la première fois l'année passée en Flandre, du côté de Brecht. Le revers de la médaille, d'autres espèces actuellement présentes chez nous vont disparaître de notre paysage.

La présence des guêpiers est limitée dans le temps. Après cet arrêt en région liégeoise, la petite famille devrait rejoindre l'Afrique, au-delà du Sahara, pour continuer à faire le plein d'insectes volants.