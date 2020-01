Le groupe e5 mode se retire de Wallonie, 12 magasins vont fermer, 41 emplois en danger

Le groupe e5 mode se retire de Wallonie, annonce ce vendredi la société. La responsable communication que nous avons contacté, confirme "l'intention de fermer à terme les magasins" et annonce qu'un "processus de négociations avec les syndicats va démarrer. Cela concerne aussi les 41 employés wallons du groupe".

Toujours selon le groupe "les 12 magasins en Wallonie sont insuffisant pour être rentable. Concrètement, l’opération débuterait en avril 2020 jusqu’en 2021, en fonction des contrats de bail des magasins".

Frédéric Helderweirt, CEO chez e5 mode, explique cette décision: “Je viens juste d’acquérir e5 mode. La stratégie que j’envisage pour l’entreprise se concentre plus sur la vente en ligne, ainsi que sur d’autres investissements comme, par exemple, dans les nouvelles technologies du retail. Je constate que notre offre est conçue pour répondre aux besoins du public flamand et ne convient pas suffisamment au public wallon. Sur le marché wallon, la gamme d’e5 mode n’est pas considérée comme du prêt-à-porter quotidien. Cette perception est tout à fait différente en Flandre. En outre, en prenant en compte les 12 magasins, on ne parvient pas à un niveau suffisant d’économies d’échelle pour soutenir toute l’infrastructure et le marketing dont une chaîne de vêtements a besoin. Ce sont les raisons principales pour lesquelles nos magasins wallons ne sont pas rentables. Maintenir cette situation n’a pas de sens. Nous avons donc l’intention de nous concentrer sur les magasins flamands et de ne pas renouveler les contrats de location des magasins wallons. A terme, nous projetons la fermeture de ces magasins. Notre webshop reste évidemment disponible dans les deux langues nationales, pour servir nos clients wallons.”

Les 12 magasins wallons concernés comptent 41 salariés permanents.

e5 est une entreprise belge qui fêtait en 2019 son quarantième anniversaire. Le siège social est situé à Saint-Nicolas en Flandre.