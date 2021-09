Le Grognon, la Citadelle ....Et pourquoi pas Namur Art Déco?

Plus

3 images © Tous droits réservés

Rue des carmes, rue du couvent : c'est donc sur l'ancien emplacement des congrégations religieuses que le quartier Art Déco va s'ériger à Namur . Nous sommes dans l'entre deux-guerres, la ville rachète les terrains et, phénomène remarquable , elle va ériger là un ensemble homogène afin d'attirer les bourgeois. Anne trois fontaines est guide touristique dans la capitale wallonne " Les nantis de l'époque se rendent compte qu'il peut s'agir d'une réelle opportunité, tant en termes de placement que pour y vivre." Il y a là tout le confort moderne, chauffage , sanitaires et même des emplacements de voiture pour ceux qui ont les moyens d'acquérir une voiture. " L'art nouveau , tout en volutes et raffinement cède la place à des formes rectilignes , géométriques et épurées. C'est l'époque du Titanic. Quant à l'usage des matériaux, c'est l'industrialisation qui va donner le LA : On utilise le béton, le fer , l'aluminium, la brique apparente et l'on s'autorise quelques audaces : des bow-windows pour faire rentrer la lumière et en façade , des frises fleuries ou en zig-zag reproduites à l'envi sur les devantures.

De petits immeubles s'érigent , quelques étages avec balcon , des loggias aussi et à l'intérieur, le raffinement va de pair avec le pragmatisme. Les bourgeois n'ont plus forcément l'envie ou les moyens de recourir aux services d'une femme de ménage à plein temps....On conçoit donc des aménagements comme les vide-poubelles et pour les sols, le granito, si facile à entretenir fait fureur. Le bâtiment emblématique du quartier , c'est bien sûr le cinéma le Caméo , rénové en 2016.

Aujourd'hui, le quartier conserve cette double fonction, commerçante et immobilière. Pour le relier à la gare , la galerie Werenne - du nom du commerçant qui offrit le passage à la ville- devrait bientôt retrouver son lustre d'antan. Les travaux sont en cours , la verrière d'époque sera bientôt restaurée et surmontée d'une partie plus moderne. https://www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-l-entreprise-jamar-renove-la-galerie-werenne-dont-elle-a-assure-la-construction-dans-les-annees-30?id=10800712 Ce circuit Art Déco devrait être bouclé pour la fin de l'année.