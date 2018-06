Le grand projet de trois Montois pour le camping et le parc du Waux-Hall

Ils sont trois. Ils sont Montois. Et ils ont un rêve commun: redonner vie au parc du Waux-Hall et au camping qui se trouve tout à côté, à l'avenue Saint-Pierre, un camping fermé depuis trois ans. Ce trio est composé du chef-restaurateur Jean-Philippe Watteyne (ICook), d'un architecte d'intérieur, Philippe Delcane et de Frédéric Hambye, gestionnaire d'entreprises. La proposition qu'ils ont faite à la Ville de Mons et à l'Idea est un projet en plusieurs phases. Cela commencerait par la réouverture du camping, transformé en hôtel de plein air. Dans un second temps, c'est le pavillon du Waux-Hall qui serait rénové et rouvert.

Un hôtel de plein air, à deux pas du centre-ville Des chambres d'hôtels design sous forme de bungalows individuels - © Préfabois Cubo "Le camping du temps passé n'existe plus" - explique Frédéric Hambye - "les gens qui viennent avec leurs tentes pour passer une semaine ou quinze jours de vacances, ça a quasi disparu". Autre constat: ceux qui voyagent pour le business ont de plus en plus envie d'autre chose que l'hôtel classique. D'où l'idée de proposer un hôtel de plein air, sous forme d'une quarantaine de bungalows individuels. Des structures en bois fabriqués par la société wallonne Préfabois, avec du bois local et une architecture contemporaine. "Il y aurait tout le confort d'une chambre d'hôtel trois étoiles, avec petite salle de bains, toilette séparée, petit espace pour cuisiner" détaille Frédéric Hambye. Les porteurs de projet visent deux types de public: "le tourisme de business et le tourisme de groupe, avec la possibilité de mettre à disposition les infrastructures du Waux-Hall. Tous les éléments d'un hôtel d’affaires sont réunis mais avec des chambres dans un cadre vert et des salles de réunion et d'événement au niveau du Waux-Hall". Pour financer la construction de ces "chambres", le projet prévoit de faire appel à l'épargne publique, une forme de cowdfunding ou de tiers investisseur: "ce mécanisme permet de vendre des chambres d'hôtel individuellement, une personne pourra acheter un ou plusieurs bungalows et nous en céder la gestion pour une durée d'au moins vingt ans, nous nous engageons à donner un rendement et permettre à ces gens de venir passer quatre semaines maximum dans leur logement". Une partie séparée du camping continuera d'être réservée au tentes, caravanes et mobilhomes.

Une brasserie au rez-de-chaussée du Waux-Hall Le bâtiment du Waux-Hall serait rendu à des fonctions horeca et événementielle - © Prefabois La deuxième phase du projet concerne le parc du Waux-Hall et son bâtiment emblématique. "La salle de fête actuelle, à l'arrière, sera détruite et déplacée au rez-de-chaussée, dans les arcades situées en contrebas. A l'étage, on conserve le pavillon tel qu'il est, on le rénove et on le réserve à une fonction horeca", décrit Frédéric Hambye. Pour ce qui est du parc lui-même, le trio compte faire appel à des mécènes privés pour organiser un festival de sculptures, les œuvres primées seraient installées dans le Waux-Hall. "Nous espérons que grâce à l’argent qu'elle va épargner en ne gérant plus le Waux-Hall, la Ville rénove les étangs et entretienne mieux le parc pour créer un véritable écrin de verdure". Le projet a été présenté à la Ville et à l'Idea, il est actuellement à l'étude.