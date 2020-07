Le grand bleu à l'Eau d'Heure : gros succès du club de plongée

Qu’il fasse beau ou mauvais temps, pour eux ça n’a pas vraiment d’importance : les plongeurs s’enfoncent dans les profondeurs des eaux des carrières et lacs en Wallonie pour pratiquer leur loisir. Un endroit est très prisé pour eux : les Barrages de l’Eau d’heure, et plus particulièrement le lac de la Plate Taille. Le Centre de plongée (qui regroupe 9 clubs de plongée) y est installé depuis une trentaine d’années. Malgré les restrictions sanitaires strictes, beaucoup de plongeurs fréquentent assidûment les lieux cet été. Benoît Michel, le président du Centre de plongée des Barrages de l’Eau d’Heure : "Bien sûr, il y a un peu moins de monde que les étés précédents, notamment les Hollandais. Nous avons dû de plus limiter les plongées à 1 par jour, de 45 minutes maximum, afin de satisfaire un maximum d’amateurs. Mais nous accueillons énormément de Belges bien sûr, des Français, des Allemands, et, petite particularité, nous accueillons par mal… d’Américains ! Il y a en effet un club de plongée au Shape, et les membres viennent souvent plonger ici ! En temps normal, c’est-à-dire "hors Covid", nous voyons défiler en moyenne 700 plongeur(e) s chaque week-end l’été."

Au moment de notre reportage, c’est un club de français de Cambrai qui s’apprête à la mise à l’eau. Tous se disent enchantés de l’endroit et de l’accueil. Ainsi Laurence : "vous savez, il n’y a pas de carrières dans le nord de la France, contrairement à la Belgique. Et pas de lacs non plus ! Donc, le lac de la Plate Taille, nous l’aimons beaucoup ! Et puis, sa pente est douce, ça facilite l’entrée dans l’eau pour les débutants. Ce que j’aime beaucoup aussi, ce sont les fluctuations du niveau de l’eau, à cause – ou grâce – au barrage. Du coup, ce n’est jamais la même chose, j’aime beaucoup". Marylène et Franck, mari et femme, apprécient aussi beaucoup l’endroit : "l’endroit est magnifique, l’eau est claire, il y a beaucoup de vie, carpes, écrevisses, brochets… Et l’accueil est fantastique, sans compter la terrasse en hauteur du bistrot du Centre, qui offre une vue magnifique sur le lac !". Benoît Michel revient sur ces niveaux d’eau changeants : "c’est vrai que ça peut surprendre, mais c’est normal : c’est un barrage hydroélectrique, et l’eau est pompée par moments. Il n’y a aucun danger pour les plongeurs car les turbines sont à environ 500 mètres de notre mise à l’eau. Si on respecte bien les consignes, il n’y a absolument aucun risque. Tout au plus parfois, on sent un léger courant, mais rien d’autre."

Ne pas dépasser les 30 mètres

La plongée rassemble, encore plus qu’avant, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes. Benoît Michel : "avant, le plongeur lambda, c’était un homme de 40 ans. Aujourd’hui, il est toujours là, mais les femmes, les seniors et les enfants sont bien présents. Il faut dire que le matériel a évolué, s’est adapté : il est moins lourd, les combinaisons sont en matières plus souples. Bon, c’est vrai que, tout "habillé", on porte 30 kilos. Pour une femme, ce sera 20 environ. Mais dès qu’on entre dans l’eau… C’est l’apesanteur, la loi d’Archimède ! "

On peut plonger jusqu’à 40 mètres, mais pour l’instant, la consigne est de ne pas dépasser les 30 mètres, pour permettre à plus de gens de plonger. Qu’à cela ne tienne, Alex, de Bruxelles, a bien profité des profondeurs : "vous savez, j’ai été plongeur démineur pendant 35 ans. Quand j’étais sous l’eau, c’était pour travailler ! Du coup, j’en profite maintenant pour prendre le temps de regarder la faune, la flore, et faire des photos ! ".

On ne pense à rien d’autre, on est complètement déconnectés de la vie sur terre

Alili est français, il est moniteur et a plongé avec son copain Patrick, qui vient d’obtenir sa première étoile. "On plonge toujours en palanquée, c’est-à-dire à plusieurs. Ainsi, s’il y a un souci, on peut s’entraider. Ici, j’ai emmené Patrick voir le bus à 15 mètres, puis je l’ai amené au voilier, à 20 mètres. On est ensuite remontés en douceur en passant par l’herbier, où il y avait plein de poissons."

Oui, vous avez bien lu : la carcasse d’un bus se trouve au fond de l’eau, ainsi que celle d’un hélicoptère et d’un voilier… immergés par l’armée voici 20 ans (et préalablement dépollués bien sûr). Le lieu de passage obligé pour tout plongeur. Patrick rigole : "ah c’est sûr que quand on m’a parlé d’un bus de De Lijn à 15 mètres de profondeur, j’ai cru qu’on me faisait une blague ! C’est vraiment surprenant à voir ! Et je suis frustré car je n’ai pas réussi à m’asseoir à la place du chauffeur pour faire une photo. Je n’ai pas réussi à me stabiliser, c’est très difficile au début !".

C’est promis, Patrick reviendra… Comme tant d’autres, car la plongée, c’est une saine drogue, un sport de loisir, de détente, de relaxation. Laurence : " Je dirais même : la plénitude ! C’est le fait qu’on ne pense à rien d’autre, on est complètement déconnectés de la vie sur terre. Qu’on ait plein de problèmes en tête ou aucun problème d’ailleurs, il y a une espèce de décrochage mental. J’ai découvert la plongée à 40 ans, et ça a été un coup de foudre immédiat. J’en suis à plus de mille plongées, et c’est toujours plénitude et bonheur".