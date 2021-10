Le GR des abbayes trappistes ne passe plus par le cœur du Domaine de Chevetogne, les marcheurs fulminent

Le GR des abbayes trappistes de Wallonie est amputé de la partie qui traverse le Domaine Chevetogne depuis le 1er octobre. Un Arrêté de la Province de Namur oblige les marcheurs à prendre un autre chemin.

5 kilomètres ont changé. Déviés vers une autre partie du Domaine provincial de Chevetogne. Plutôt perdus pour les Sentiers de Grande Randonnée asbl. Voilà qui fâche certains randonneurs qui arpentent ce GR577 depuis 11 ans désormais mais aussi ceux qui ont créé ce passage comme Raoul Hubert. Les marcheurs sont invités à prendre un chemin alternatif qui ne passe plus au cœur du Domaine : "Nous œuvrons pour mettre en évidence le patrimoine rural, paysager, historique et accessible à pied. Un patrimoine fréquenté par de plus en plus de monde notamment depuis l’arrivée du Covid-19. Et désormais on devrait payer pour traverser un domaine public à chaque passage quand ça devient privatisé ou en partie privatisé. S’ils commencent à commercialiser ces biens communs, ça va s’arrêter où ?", se demande Raoul Hubert. Selon le créateur du tracé, l’alternative proposée n’a plus d’intérêt pour les marcheurs : "Ils ont été contents durant des années que les marcheurs du GR passent par le centre de leur parc car cela permettait de le découvrir et désormais, il faudrait payer pour s’y rendre ?".