Le GP Cerami amputé de 50 kilomètres en raison des fortes chaleurs

La 53e édition du Grand Prix Pino Cerami se disputera sur 169 kilomètres au lieu des 209 initialement prévus. La décision de raccourcir la course a été prise à l’issue de la réunion extraordinaire canicule qui s’est tenue ce matin.

"La boucle sur Chimay va être coupée en deux", atteste Laurent Haegeman, secrétaire générale du comité d’organisation de la course. " On va ainsi gagner une demi-heure de course à cet endroit-là. Deux des trois circuits sur Frameries ont été supprimés aussi. Nous avons prévu un ravitaillement supplémentaire à Binche."

Les ravitaillements seront permis du km 0 jusqu’à 10 km de l’arrivée, a indiqué le président du jury.

Un "point fraîcheur" organisé par les pompiers et en outre prévu à Beaumont.

La chaleur étouffante qui règne pour l’instant sur la Belgique est évidemment la cause de ce changement de parcours.

Les coureurs ne voulant pas prendre le départ ne seront pas pénalisés par l’organisation et les instances internationales de cyclisme (UCI). Ils seront affichés comme abandons au km zéro.