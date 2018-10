Le gouvernement wallon autorise l'allongement à 3200 mètres de la piste de BSCA

Le gouvernement wallon a délivré ce jeudi, sous conditions, le permis unique permettant l'allongement, de 2550 à à 3200 mètres, de la piste de l'aéroport de Charleroi (BSCA - Brussels South Charleroi Airport), rapporte l'Avenir. L'information a été confirmée de sources gouvernementales.

La SOWAER - la société wallonne des aéroports - avait sollicité un permis unique pour porter la longueur de la piste de l'aéroport à 3200 mètres, créer deux bretelles de liaison supplémentaires avec portions de taxiways liés, ajouter des accotements sur les bords de la piste, construire deux nouveaux bassins d'orage et agrandir le bassin d'orage existant.

Fin août, le gouvernement régional a reçu le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué. Si ce rapport est favorable à la demande introduite, il contient toutefois des conditions en matière notamment d'environnement (bruit, qualité de l'air, sécurité aérienne, rejet des eaux usées, des eaux souterraines) et d'urbanisme (mobilité, cadre bâti).

L'étude d'incidence recommande ainsi l'installation d'un sonomètre supplémentaire à Ransart et estime "opportun, de la part de l'exploitant, de prévoir des mesures en continu de la qualité de l'air au niveau du parc pétrolier". Elle appelle aussi à "poursuivre les efforts afin d'amplifier les retombées en matière d'emplois locaux, notamment par la prise de contacts privilégiés avec les opérateurs locaux actifs en matière d'emploi".

Par ailleurs, dans la cadre de ses missions environnementales et de son plan d'entreprise, la SOWAER devra favoriser au mieux la communication avec les riverains et l'ACNAW (Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne).

Les travaux pourraient débuter à la fin de l'hiver prochain pour se terminer fin 2021.

L'allongement de la piste de BSCA, évoquée dès 1999, devrait permettre à l'aéroport régional de passer la barre des 10 millions de passagers à l'horizon 2026. "C'est une porte ouverte à de nouvelles opportunités. Cet allongement nous permettra d'accueillir de nouveaux types d'aéronefs dont le rayon d'action sera plus large et offrira aux usagers de BSCA de nouveaux horizons, bien plus lointains. Il offrira également aux compagnies la possibilité de rentabiliser leurs vols, par l'ajout de petit cargo", avait souligné Jean-Jacques Cloquet, l'administrateur délégué de BSCA, en mai dernier.

L'investissement, estimé entre 30 et 35 millions d'euros, devrait enfin permettre de créer quelque 1500 emplois directs.