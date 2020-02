Le gouvernement bruxellois veut rendre la LEZ plus sociale

Comment rendre la LEZ (Low Emission Zone) plus sociale ? Le gouvernement bruxellois a débuté une réflexion pour adapter cette Zone de Basse Emission qui exclut petit à petit les plus anciens véhicules du territoire de la Région. Mais pour certaines catégories d’automobilistes, il n’est pas toujours aisé de se passer d’un véhicule et/ou de pouvoir en racheter un neuf. Or en lançant cette Zone de Basse Emission, le précédent gouvernement n’a prévu aucune mesure d’accompagnement. Ce que tente de rectifier la nouvelle majorité.

Mesures d’accompagnement en fonction des revenus

Mieux coller aux réalités économiques des Bruxellois, mieux prendre en compte certaines catégories d’automobilistes. Le gouvernement régional veut rendre plus sociale sa Zone de Basse Emission qui génère de facto certaines inégalités. Voilà pourquoi, il planche sur des mesures d’accompagnement qui tiennent compte des revenus des ménages. Les personnes handicapées, particulièrement dépendantes de leur véhicule, devraient aussi faire l’objet d’une attention spécifique dans cette nouvelle mouture de la LEZ. Aujourd’hui, seule une dérogation est prévue pour les véhicules spécifiquement adaptés au transport de ces personnes à mobilité réduite.

Alors y aura-t-il de nouvelles primes (la refonte de la prime Bruxell’Air est à l’étude), des incitants, de nouvelles dérogations ? Sur la forme rien ne semble encore arrêté. L’heure, nous dit-on, est à la réflexion avant des discussions entre les différents cabinets ministériels concernés. Bref ces adaptations ce n’est pas pour tout de suite. Au plus tard, elles devraient entrer en vigueur au premier janvier 2022. Ce qui correspond à la prochaine étape du déploiement de cette Zone de Basse Emission avec l’exclusion cette fois des véhicules Diesel Euro 4.