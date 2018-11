Le gouvernement bruxellois propose une nouvelle allocation-loyer

L'allocation-loyer, c'est un peu le serpent de mer de la politique bruxelloise. Plusieurs partis se sont déclarés favorables à ce mécanisme destiné à permettre à de nombreux Bruxellois d'accéder à un logement décent. Pourtant, une véritable allocation-loyer peine à voir le jour. La version précédente a peu touché le public le plus précarisé. De l'aveu même de la Ministre bruxelloise du Logement, la CDh Céline Frémault, la procédure et les conditions d'octroi se sont avérées trop strictes. Les inconvénients de ce mécanisme sont connus : il coûte cher s'il vise un large public; il peut s'avérer complexe à mettre en oeuvre ; enfin, il faut éviter qu'il engendre une hausse des loyers comme effet pervers.

160 euros par mois par ménage bruxellois

Le nouveau dispositif imaginé par le gouvernement bruxellois se veut donc plus simple. L'allocation consiste en une aide au déménagement et en une intervention dans le loyer. Le montant de base est fixé à 160 euros par mois, majoré de 20 euros supplémentaires par personne à charge avec un maximum de 220 euros mensuels par ménage et de 280 euros pour les familles monoparentales. Ce coup de pouce ne sera pas accessible à l'ensemble des locataires bruxellois. Seuls les candidats locataires à un logement social figurant sur une liste d'attente et ne gagnant pas plus que l'équivalent du RIS (le revenu d'intégration sociale) sont éligibles à l'allocation-loyer. Pour une personne isolée sans enfant, cela signifie environ 11.000 euros de revenu annuel.

Le cabinet de la Ministre du Logement estime qu'entre 3000 et 5000 ménages pourront en bénéficier. Le gouvernement a dégagé un montant de 12 millions pour financer cette nouvelle allocation-loyer.