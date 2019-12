Le gouvernement bruxellois débloque un nouveau budget pour la pratique du vélo

Il l'a annoncé jeudi : ce budget va permettre de soutenir des projets dans plusieurs communes bruxelloises.

En tout, près de 2 millions d’euros supplémentaires seront versés aux communes. La majorité de cette somme (1.100.000 euros) sera destinée à la création de nouvelles pistes cyclables dans 9 communes, comme par exemple : Molenbeek, Uccle, Anderlecht, Jette ou bien Schaerbeek.

Plus de 500.000 euros seront aussi dépensés dans la conception de plans d’accessibilité, pour permettre aux vélos d’arriver plus facilement aux infrastructures. 250.000 euros – aussi – pour des parkings vélo dans une douzaine de communes et 45.000 euros pour du mobilier cycliste.

La Région, via ces investissements, veut chouchouter les cyclistes, dit-elle, pour convaincre davantage de Bruxellois d’opter pour cette solution de mobilité.