Le gouvernement bruxellois débloque un million pour le transport gratuit des seniors vers les centres de vaccination

Le gouvernement bruxellois a approuvé l’octroi d’un subside d’un million d’euros pour soutenir financièrement les communes de la capitale qui ont assuré le transport gratuit des personnes âgées vers les centres de vaccination, apprend-on jeudi dans un communiqué.

Plusieurs communes bruxelloises ont mis en place des dispositifs, tels que des chèques taxis, un système de transport collectif, etc., afin d’aider les personnes âgées à rejoindre les centres de vaccination, pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus face auquel elles courent plus de risques. Les seniors ne sont parfois plus en état de conduire un véhicule, certains sont isolés et ne peuvent compter sur des proches et tous les centres ne sont pas forcément aisément accessibles en transport en commun ou à pied.

Un million d’euros est dès lors dégagé pour assurer la gratuité du transport pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Le subside est réparti entre les 19 communes bruxelloises, au prorata du pourcentage de la population âgée.

En Région bruxelloise, 86% des 159.593 personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19, précise Bernard Clerfayt, ministre des Pouvoirs locaux, à l’origine du projet.