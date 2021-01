Le gouvernement bruxellois accepte l'accord dans la répartition du fonds de relance européen

La Région bruxelloise s’est-elle fait avoir dans la répartition des fonds de relance de l’économie qui vont venir de la Commission européenne ? C’est ce que certains élus et membres du gouvernement bruxellois laissaient entendre ce mardi matin.

Une réunion entre les membres du gouvernement était organisée ce mardi pour analyser les résultats de cette négociation. Finalement, le gouvernement a décidé d’exprimer sa loyauté envers le fédéral via un communiqué de presse : "Le gouvernement bruxellois marquera son accord lors du Comité de Concertation sur la proposition de répartition et souhaite la poursuite de la construction du plan de relance belge, présenté à l’Europe en avril prochain, avec des projets concrets au profit des Bruxelloises et Bruxellois, de la population belge et de l’Union européenne dans son ensemble".

La Flandre et La FWB devraient investir dans la capitale

L’un des points qui a dû vraisemblablement calmer les esprits est l'investissement d’une partie de la part de la Flandre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le territoire de la Région bruxelloise. "Un quart des 495 millions d’euros dédiés à la FWB seront investis sur le territoire bruxellois, ainsi que l’État fédéral." Le Gouvernement bruxellois attend cependant de la poursuite des travaux "un soutien complémentaire fort pour relancer l’économie de la capitale du pays".

Cette réunion en urgence du gouvernement faisait suite à un accord intervenu début de semaine entre le Premier ministre et les ministres-présidents des entités fédérées. La Région bruxelloise n’obtiendrait "que" 6,7% des presque 6 milliards d’euros de l’Europe pour relancer le pays suite à la crise économique causée par la pandémie.