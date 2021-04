Le golf du bois d'Arlon sortira bien de terre

C'est Olivier Boulard, directeur de la S.A. RS Properties, qui l'a annoncé le 9 avril sur les réseaux sociaux : "Le permis unique pour construire et aménager deux terrains de golf et ses dépendances, avec un hôtel , bar, brasserie, welness et 14 lodges a été décerné par la ville d’Arlon en date du 29 mars 2021".

Pour rappel, le premier projet avait été recalé fin 2020. La commune d'Arlon expliquant à l'époque qu'il y avait des améliorations à apporter dans "l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti : alimentation en eau, aménagement des cours d’eau, création des retenues d’eau, parkings, chemins, aires de manœuvres et parcours de golf". Le projet, modifié, vient donc d'être accepté. Il s'agit de la construction de deux parcours, dont un de 18 trous et un autre de 9 trous.

"Nous avions demandé au promoteur, Robert Schintgen et à son équipe, de réduire l'impact écologique. C'est chose faite et nous sommes contents que cela puisse aboutir" nous a confiés Vincent Magnus. Selon le bourgmestre d'Arlon, les citoyens qui s'opposaient au projet initial ont été entendus.

Mais pour l'Observatoire de l'Environnement, collectif indépendant, l'impact sur la faune et la flore reste important. "La partie la plus intéressante au niveau du site, c'est la partie basse. Et c'est malheureusement là que l'on prévoit le parcours 18 trous" déclare Olivier Thunus, vice-président de l'ObsE. "Le parcours de 9 trous sera quant à lui aménagé sur la partie haute, moins riche en biodiversité. Pour nous, cela aurait été intéressant de faire l'inverse". Un recours sera introduit.

Quant au promoteur, il souhaite avancer rapidement. Une conférence de presse est programmée ce jeudi 15 avril après-midi.