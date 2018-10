Le glacier Haagen-Dazs fait son mea culpa à propos des chiens d'assistance

C'est une victoire pour Katherine Sokal. En août dernier, cette jeune bruxelloise de 26 ans qui se déplace en chaise roulante et est accompagnée d'un chien d'assistance, se voit refuser l'accès à une boutique du célèbre glacier. La présence de Ned, le chien de Katherine n'est manifestement pas du goût des responsables du magasin présents ce jour-là. Katherine doit quitter l'établissement et raconte sa mésaventure sur facebook. En quelque jours, l'histoire est partagée plus de 30.000 fois, obligeant la multinationale américaine à réagir. Selon Haagen-Dazs, si on a refusé l'accès à Katherine et son chien, c'est parce qu'il y avait trop de monde dans le magasin. Seulement voilà, ces déclarations sont fausses. Photos à l'appui, la jeune femme a pu montrer que, ce jour-là, le glacier était presque désert et devant tant de mauvaise foi, elle décide de mettre l'affaire entre les mains d'un avocat. La loi, en effet, autorise les chiens d'assistance à accompagner leur maître partout . Elle est soutenue dans ses démarches par la députée VLD, Carla Dejonghe, témoin de l'incident du mois d'août.