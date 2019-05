Le gérant du site web RichMeetBeautiful condamné à 6 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu, mercredi matin, le gérant du site web de rencontres RichMeetBeautiful coupable d'incitation à la prostitution et de diffusion d'une publicité incitant à la prostitution. L'homme a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Sa société, éditrice du site, a quant à elle été condamnée à une amende pénale de 240.000 euros. Le site web RichMeetBeautiful avait diffusé en 2017, à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), des publicités proposant à des étudiantes de se faire entretenir par des hommes plus âgés et fortunés.

La juge a globalement suivi les réquisitions du ministère public et a condamné Sigurd V., un homme d'affaires norvégien, à une peine de 6 mois de prison avec sursis et à une amende ferme d'un peu plus de 20.000 euros. Elle a également condamné sa société, Digisec Limited, à une amende pénale de 240.000 euros.

Le gérant et sa société ont été reconnus coupables d'incitation à la prostitution et de diffusion d'une publicité incitant à la prostitution, suite à une campagne publicitaire décriée, lancée en septembre 2017 sur un campus de l'ULB.

Une remorque publicitaire avait circulé autour de l'université, mentionnant: « un prêt étudiant? Sortez avec un Sugar daddy », invitant ainsi des étudiantes en difficultés financières à fréquenter, contre rémunération, des hommes plus âgés et nantis.

Le jury d'éthique publicitaire l'avait à l'époque jugée contraire à la dignité humaine, suite à plusieurs plaintes déposées par certains bourgmestres et échevins bruxellois qui, par ailleurs, avaient interdit l'affichage de cette publicité dans l'espace public de leur commune.

Le site web avait été fermé par les autorités belges.