Le futur téléphérique du Heysel à Bruxelles : le projet n’est pas abandonné

Une grande annonce en décembre 2015 et puis plus rien. Le projet d’installation d’un téléphérique sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, reliant le parking C à la station de métro est-il définitivement mort et enterré ? Peut-être pas ! La structure Néo, le grand plan de réaménagement du quartier, travaille toujours sur le dossier, nous a-t-on confirmés. Une bonne nouvelle, après la renaissance du téléphérique de Namur .

Remontons le câble, tout d’abord. En décembre 2015, le gouvernement régional bruxellois fait une grande annonce : une décision de principe a été prise pour la réalisation d’un téléphérique entre la station de métro Heysel et le futur stade national, imaginé sur le parking C du Heysel.

Avantages espérés du nouveau téléphérique en termes de mobilité, lorsqu’il est dévoilé en 2015 : permettre aux supporters de rejoindre le stade depuis le métro et, en dehors de matches, aux navetteurs stationnés dans le parking du stade de rejoindre le centre-ville par les transports en commun. Le dossier est pris en charge par Néo. Mise en service espérée en 2018 pour un coût compris, à l’époque, entre trois et six millions d’euros.

Le crash du stade national

Sauf que dans l’euphorie, personne ne voit venir le crash du stade national, dont l’inauguration doit coïncider avec l’Euro 2020 de football. En décembre 2017, aucun permis n’a encore été délivré au promoteur du stade, Ghelamco. Faute d’infrastructures homologuées, Bruxelles n’est finalement pas choisie par l’UEFA pour accueillir une ou plusieurs rencontres du championnat. Le stade ne peut donc pas voir le jour. Fin du suspens et catastrophe politico-sportive !

Reste cette idée de téléphérique. A-t-il besoin du stade national pour voir le jour ? "Le projet est toujours d’actualité", veut rassurer Thomas Simon, directeur général de Néo. "Il figure toujours au Masterplan. Une analyse technique a été réalisée" avec l’aide d’un bureau spécialisé.

Des cabines de 10 personnes à 70 km/h

Une étude, antérieure à l’annonce de 2015 du gouvernement bruxellois confirmant le potentiel de l’infrastructure. Néo a même déjà fait le choix de petites cabines avec "une fréquence de passage élevée" plutôt que "de grandes cabines avec une grande capacité, qui passent peu souvent".

Concrètement, Néo a opté pour des cabines de 8 à 10 personnes, 21 cabines au total (six de réserve en gare. Celles-ci circuleront à la vitesse maximale de 70 km/h et la durée du trajet est estimée à un peu plus de 5 minutes et 30 secondes. "La technologie la plus adaptée sera de type monocâble avec des télécabines en mouvement continu" comme les téléphériques utilisés à Londres, Saragosse et Barcelone (Montjuic).

Enfin, les hypothèses d’exploitation sont les suivantes: de 6h à 20h, 360 jours par an pour une fréquentation moyenne de 430 personnes par heure et par sens avec des pics pouvant atteindre 2000 personnes.

Alors, à quand ce téléphérique bruxellois ? "Le projet est temporairement mis au frigo, tant qu’on n’a pas une clarté sur l’avenir du parking C." Ghelamco, promoteur du stade National et Ville de Bruxelles sont en conflit. La Ville veut rompre le bail emphytéotique de 99 ans accordé à Ghelamco qui, en réponse, a intenté une action en justice.

Justice

A qui appartient aujourd’hui le parking C ? La justice doit trancher. Les premières plaidoiries ne sont pas prévues avant… 2023. D’ici au jugement, pas question de construire les stations du téléphérique. "On ne souhaite pas prendre de risque tant qu’il n’y a pas de clarté juridique sur le parking C."

Si la Ville obtient gain de cause, tout devrait alors s’accélérer. Le téléphérique refera surface si (encore un si) le parking C demeure un parking d’une capacité intéressante pour l’exploitation d’une liaison aérienne. On parle d’un "parking suffisamment grand pour accueillir les activités de Brussels Expo", le palais des expositions de Bruxelles. Pour les périodes d’activités de pointe (matches des Diables au stade Roi Baudouin, foires et salons, concerts au Palais 12…), "la demande va jusqu’à 10.000" emplacements de parking, précise Thomas Simon.

Le téléphérique doit permettre à tous ces automobilistes de rejoindre la station de métro Heysel et les pôles existants et futurs envisagés par le projet Néo : stade Roi Baudouin rénové, commerces, Horeca, le parc d’attractions Spirouland, le complexe cinématographique ou encore le palais des expositions… Encore un peu (beaucoup) de patience.