Le fulgurant essor du foot féminin : quand les femmes prennent possession du terrain

La Belgique ne s’est pas qualifiée pour le mondial de football féminin qui se déroule en ce moment. Pas cette fois-ci. Mais l’essor du football féminin dans notre pays laisse présager de bonnes choses pour la suite.

Prenons l’exemple de la Province de Liège : il y a trois ans, la région comptait seulement 16 équipes féminines de football. Aujourd’hui, il y en a 33 ! Cela reste évidemment peu par rapport aux équipes masculines. Mais la progression est fulgurante.

Trouvez assez de filles et on fait une équipe

A Trooz, l’équipe féminine est née il y a un peu plus d’un an. Au départ de cette aventure, une bande d’adolescentes.

Célia et ses copines ont l’habitude de traîner au bord du terrain, de regarder les garçons jouer, toujours en tribune. Mais bien vite, ce rôle de spectatrices ne leur suffit plus. Elles aussi ont envie de tâter du ballon. "A force de voir l’ambiance pendant les matchs et les entraînements, cela nous donnait vraiment envie d’aller sur le terrain", confirme Célia.

Eric De Han, l’un des entraîneurs remarque leur manège et comprend leur frustration. Il leur lance alors ce défi : "trouvez assez de filles et on fait une équipe". Une proposition qui ne tombe pas dans l’oreille d’une sourde. Célia, 14 ans à l’époque, prend les choses en main "on a mis des mots sur Facebook avec mes copines pour trouver des filles volontaires et ça s’est concrétisé."

Mes parents n’étaient pas très chauds

Mais avant de se lancer, certaines devront vaincre quelques réticences. "Mes parents n’étaient pas très chauds", se souvient Sophie, 18 ans. Pourquoi ? Parce qu’elle est une fille, tout simplement. "Mais au final, je suis bien là-dedans", se réjouit la joueuse. Ses parents s’en rendent bien compte et finissent par se faire à l’idée d’avoir une fille footballeuse.

Au bord du terrain, Frédéric surveille les progrès de sa fille. Supporter fidèle, il ne loupe jamais un match d’Audrey. Mais il l’avoue, lui aussi a été surpris lorsque sa fille de 19 ans lui a annoncé son intention de se mettre au foot. "On n’y croyait pas trop", raconte-t-il dans un éclat de rire. "Petite, elle n’a jamais voulu jouer au foot. Son frère jouait mais elle, ça ne l’intéressait pas".

J’avais peur que les garçons me critiquent

C’est donc bien le lancement d’une équipe purement féminine qui a motivé Audrey. "Je savais que j’allais me retrouver avec des filles comme moi qui n’avaient jamais fait de foot. Je n’avais pas peur de ne pas être au niveau", explique la jeune femme. Comme Audrey, beaucoup de joueuses sont filles ou sœurs de footballeurs. Se mettre au foot ? L’envie ne manquait pas. Mais jusque-là elles n’osaient pas se lancer. La création d’une équipe non mixte, c’était une condition pour Lucia 15 ans. "Ça me gênait de jouer avec des garçons. J’avais peur qu’ils me critiquent et ne me laissent pas jouer".

Alors que les garçons commencent en général le foot tout petit, à l’âge de cinq ou six ans, la plupart de ces footballeuses sont débutantes. Mais Eric De Han leur entraîneur est optimiste : il se donne deux ans pour faire d’elles de grandes championnes.