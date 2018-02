Le froid, une épreuve supplémentaire pour les sans-abris

Le soleil qui fait son apparition en milieu de journée ne suffit pas à réchauffer le fond de l’air. Avec des températures qui ne dépassent pas les 0 à 4 degrés, les prochaines nuits s’annoncent glaciales. Pour les plus démunis, trouver un abri, une structure d’accueil, est indispensable. Le plan hiver est déclenché depuis quelques mois, mais avec de telles températures, des dispositifs supplémentaires ont été décidés.

De nombreuses associations viennent en aide aux plus démunis à travers des structure d'accueil où on peut manger un bout, se réchauffer, se sociabiliser. Lorsque les abris de nuit ferment au petit matin, ces associations prennent le relais. C’est le cas de "Les Sauverdias" à Namur, un lieu qui n’a pas fermé une seule fois en 30 ans d’existence. "Ceux qui arrivent à 7h ont l’occasion de prendre un petit déjeuner. Ils sont au chaud et peuvent rester là jusqu’à 15h30", explique Henri Fransen, bénévole. Des sanitaires et des douches sont mis à disposition, avec la possibilité de faire une lessive. L’association vit de dons et avec l’aide des bénévoles, "Les Sauverdias" ont pu servir quelque 26.800 plats l’an passé.

On y croise des personnes vulnérables, des seniors dont la pension est trop maigre pour s’en sortir seuls, mais également des sans abris, principalement des hommes. "Pour quelques pièces on peut avoir un repas, on peut se mettre au chaud et on attend", confie l’un d’eux. Le temps semble s’écouler lentement dans ce réfectoire namurois.

Derrière la gare, dans le quartier de Bomel, "Le resto du cœur" de Namur connait une forte affluence en ce lundi matin: une cinquantaine de personnes s’est présentée pour prendre un petit déjeuner, contre trente-cinq habituellement. "Avec le froid, on s’attend à voir une soixantaine de personnes dans les jours qui arrivent", explique Philippe Dewest qui s’occupe de l’accueil du matin.

Cette semaine, avec la baisse des températures, les dispositifs du plan hiver s'étoffent encore. L’association "La main tendue" à Namur ouvre exceptionnellement les week-ends, des maraudes supplémentaires sont organisées.

A Liège, sous sa tente de fortune, Jean-Luc Berger explique avoir déjà fréquenté les abris de nuit, mais confie ne pas vouloir y retourner. C’est que passer la nuit à l’abri pourrait lui coûter son emplacement, il ne veut pas prendre le risque de perdre les quelques affaires qu'il possède. Alors, pour trouver le sommeil malgré ces températures qui glacent le corps, Jean-Luc Berger prend des somnifères. "Pour le moment ça va, mais j’ai entendu dire que bientôt ce sera des -10 à -12°C durant la nuit… Là, je ne sais pas comment je vais faire".