Le Forem va à la rencontre des demandeurs d'emploi dans les centres commerciaux

Une cellule des Bastions s'est transformée en parc d'attraction des métiers. Ici, on peut tout tester. La soudure, par exemple. Sur un simulateur. "Quand on soude, il y a la distance à respecter, l'écartement, l'angle…", explique Dominique Salbeth, formateur.

L'objectif est de promouvoir les métiers d'avenir et ceux en pénurie. Une opération ludique baptisée la "Folie des métiers". Mercredi, cela se passait à Tournai, au centre commercial des Bastions.

Le Forem proposait diverses mises en situation pour séduire et convaincre les chercheurs d'emploi de se lancer dans une profession bien ciblée. - © RTBF

Steve, lui, ne soude pas très droit. Mais il a une excuse. "Sur simulateur, cela peut bouger à n'importe quel moment. Il suffit qu'on tremble un peu et ça bouge." "Mais tu sais, c'est la même chose en conditions réelles", lui répond son formateur.

Un peu plus loin, un autre simulateur. Pour goûter au métier de chauffeur poids-lourds. "En Belgique, on souffre d'une pénurie de chauffeurs de poids-lourds, reconnaît Jean-Marc Grégoire, examinateur. Au point que les stagiaires qui sortent des formations organisées par le Forem trouvent un emploi dans la semaine !"

On fait la file à ce stand. Le public vient surtout du Forem et de ses partenaires. Pas évident, cela dit, de toucher les clients du centre commercial. La plupart y vont pour faire leurs courses.

A côté d'une imprimante 3D, deux petits robots dansent et font des pompages. Programmateur, voilà un métier d'avenir ! "Grâce à ces robots, on apprend de manière ludique la programmation. On s'adresse surtout au public des 12-18 ans", lance Vanessa Mayne, coordinatrice à Technocité.