Le Forem à la rescousse de l'armée pour attirer de nouvelles recrues

La Défense fait appel au Forem pour l'aider à attirer près de 900 nouvelles recrues en Wallonie, rapporte la Dernière Heure, jeudi. L'office wallon de l'emploi a mis en place un plan d'action."L'armée évolue, on passe d'une armée de guerre à une armée plus technique, et les métiers évoluent donc également. Nous regardons donc l'armée comme un employeur important, un des plus gros employeurs de Wallonie et en Belgique derrière la SNCB d'ailleurs", indique Marie-Kristine Vanbockestal, l'administratrice générale du Forem. Vu l'importance du taux d'échec aux épreuves de sélection de sous-officier technicien au sein de l'armée, le Forem a mis sur pied une formation courte et spécifique.

La Défense voit en cette option une possibilité de perdre moins de futurs soldats en route. Le Forem va également convier la Défense à participer aux Startech's days les 23 et 24 mars prochains à Ciney Expo et va organiser de nombreux jobdays en Wallonie. Les journaux Mediahuis rapportent par ailleurs qu'une nouvelle filière va être créée pour les 5e et 6e années de secondaire dans certaines écoles de Flandre.

Face aux nombreux départs à la retraite et au taux d'abandon élevé des jeunes recrues, le recrutement est un des plus grands défis qui se dressent devant la Défense. En 2020, l'armée belge compte recruter 2.035 militaires et 150 civils. La Défense s'attend à voir partir 10.000 nouveaux pensionnés dans les cinq prochaines années et espère ainsi compenser les départs grâce à l'embauche de plus de 2.000 personnes par an.