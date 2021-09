Le football en marchant ? Un sport très entraînant!

C'est une nouvelle discipline sportive, venue de Grande-Bretagne, qui a déjà essaimé en Flandre. En Wallonie, aucune équipe pour l'instant. A Bruxelles, depuis le début de l'été, une première équipe s'est formée, sous l'aile de l'Union Saint-Gilloise. Le nom de ce sport ? Le football en marchant. Son but : convaincre les 3°, 4° voire 5° âges de se (re)mettre au foot. Mais à leur rythme.

Les règles sont simples : des matches courts (2 x 12 minutes), des équipes mixtes et resserrées (5 ou 6 joueurs), des terrains et des buts réduits et, surtout, une interdiction. Dès que vous avez la balle au pied, interdiction de courir ! (il y a encore quelques autres règles, genre : le ballon ne peut pas décoller de plus d'un mètre du sol, mais on vous en fait grâce...).

On pourrait craindre un sport un peu lent, limite ennuyeux... Il n'en est rien : si les joueurs doivent marcher une fois qu'ils ont la balle, rien ne les empêche de courir pour bien se positionner. Résultat : un jeu avec, certes, des maladresses touchantes, mais aussi pas mal d'énergie.

En Flandre, la plupart des clubs de première division ont leur équipe de football en marchant. A Bruxelles, l'équipe qui vient de naître rassemble principalement des personnes qui fréquentent le service Seniors de la commune de Forest. Et l'Union leur donne un coup de pouce en fournissant tenues et entraîneur. Wouter Blockx, c'est son nom, ne cache pas son enthousiasme: "Il y a beaucoup de volonté. Il y a juste sur les notions de foot qu'on peut encore améliorer, mais c'est bien, il y a un potentiel." Un potentiel qui transcende les limites d'âge : si le plus jeune joueur de l'Union a 59 ans, la plus âgée a 82 ans (il y a bien Robert, 93 ans, mais il joue moins depuis qu'il a besoin de béquilles pour se déplacer).

On l'a compris : les joueurs sont là pour s'amuser ! S'ils gagnent, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui n'empêche pas certains de tricher un peu. Comme l'explique Bart Devleeschouwer, arbitre : "Ils courent tout le temps. Ils ne peuvent pas, mais ils le font. Donc, si je veux, je peux passer tout le match à siffler. Mais, aujourd'hui, je reste tranquille." Cet après-midi, Bart arbitre le premier tournoi de football en marchant organisé par l'Union. Outre le club bruxellois, sont invités les joueurs de Oud Heverlee Leuven et ceux de Zulte Waregem, qui ont trouvé un joli nom d'équipe : les Old Stars.

On ne vous dira pas le nom de l'équipe gagnante, parce que, très franchement, à la fin du premier match, plus personne n'était vraiment sûr d'avoir noté le score. On vous dira juste qu'on s'est bien amusé. Et que, si le coeur vous en dit, l'équipe de football en marchant de l'Union accueille toutes et tous les volontaires. Il suffit d'avoir envie de taper le ballon, d'avoir au moins 55 ans. Et, surtout, de ne pas se prendre trop au sérieux.