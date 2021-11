Le Fondance est élu "meilleur fromage de chez nous"

La remise des prix du Concours des meilleurs Fromages de chez nous s’est déroulée ce vendredi à Herve, en présence du Ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus. Ce concours est organisé par l’Apaq-W, en collaboration avec Diversiferm et le Comité de Soutien des fromages de Wallonie. Il met à l’honneur le savoir-faire du secteur fromager wallon. Parmi les Harzé d’Or, un fromage s’est vu décerner le titre de Fromage de l’Année, le Fondance de la Fromagerie du Plateau de Herve.

Le concours a rassemblé 82 fromages produits par 37 producteurs : 60 fromages au lait de vache, 22 au lait de chèvre, 72 au lait cru et 10 au lait pasteurisé. 27 fromages étaient issus de l’agriculture biologique.

Le jury était composé de crémiers, de chefs, de formateurs en fabrication fromagère, d’ambassadeurs de l’Apaq-W et de gastronomes. 10 Harzé d’Or et 9 Harzé d’Argent (dont 7 fromages bio) ont été élus.

Du bocage aux alpages

Le lauréat est le fruit d’une évolution d’un produit de type alpage élaboré voici trois ans : la Meule du Plateau. La recette a évolué, avec pour résultat un fromage au lait cru, affiné trois mois en cave, fondant et aux arômes riches : le Fondance. Emmanuel Fraiture de la Fromagerie du Plateau, explique ses caractéristiques : "On est sur une pâte demi-dure au lait cru, c’est important de le spécifier. On a une pâte pleine, une croûte morgée et une texture assez souple et fondante en bouche. On conseille notamment l’usage raclette pendant l’hiver et tranché finement sur du pain tout au long de l’année." De quoi satisfaire, apparemment, les papilles les plus exigeantes.