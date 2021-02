Le film antimicrobien débarque en Belgique: une protection complémentaire contre le coronavirus

Ca ressemble à du papier transparent et adhésif pour recouvrir les cahiers. Mais ici, ce sont les poignées de portes, les rampes d'escalier et les interrupteurs qui en sont protégés. Le film antimicrobien produit par la société française Clean Zone Protect joue un rôle de barrière sanitaire, explique son directeur, Baptiste Bosser : "Il est composé d'ions d'argent. Au contact de la transpiration présente sur les mains, le substance chimique présente sur le film détruit les bactéries et les virus."

Le concept existe déjà dans les hôpitaux depuis des années, mais avec la crise sanitaire, l’entreprise l'a élargi aux entreprises de transports, aux écoles, aux municipalités et aux grands magasins, en y protégeant les boutons d'ascenseurs, les comptoirs ou encore les terminaux de paiement.

Chez nous, l’entreprise française a recouvert les "points de contact" identifiés dans l'administration communale d'Estaimpuis ainsi qu'au CEME, l'école secondaire de l'entité. Le prix de cette opération s’élève à un peu moins de 20 000 euros. Mais Clean Zone Protect n'enverra pas de facture: il s'agit d'une opération de lancement pour s'ouvrir au marché belge. Le bourgmestre d'Estaimpuis, Daniel Senesael, est ravi d'accueillir ce projet pilote: "On y voit plusieurs avantages. Premièrement une sécurité accrue pour les personnes qui fréquentent les lieux. Ensuite on évite la pose de désinfectant et on remplace cela par du produit de nettoyage. Finalement, on gagne en efficacité, en temps et en personnel."

Le lavage des mains reste la meilleure protection

Au-delà de cette opération marketing, on peut s'interroger. Même certifiée par un laboratoire indépendant (qui, après analyse, reconnait "une diminution de la quantité de virus infectieux jusqu'à 76%" sur ces surfaces protégées), cette innovation dispense-t-elle les utilisateurs du désormais traditionnel lavage de mains régulier ? Non, insiste Michèle Gérard, médecin hygiéniste et infectiologue au CHU Saint Pierre à Bruxelles: "Avoir des surfaces décontaminées, cela peut être intéressant. Mais le risque, c'est que les gens en oublient les gestes barrières classiques de distanciation et d’hygiène des mains parce qu’ils ont l’impression de vivre dans un environnement aseptisé".

Quelle que soit l’efficacité de ce produit… attention à ne pas surestimer son pouvoir. La contamination via les surfaces n’arrive qu’en troisième position. Le virus s’attrape principalement par voie aérienne.