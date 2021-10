Le Festival International du Film de Comédie de Liège revient pour une sixième édition

La comédie est un genre qui se décline de bien des façons et qui est peut-être encore trop souvent sous-estimé. Le Festival International du Film de Comédie de Liège est le seul festival en Belgique qui le récompense et cela, sous toutes ses formes, comme le rappelle son Directeur Adrien François. " Il est sans doute plus difficile de réussir une bonne comédie qu’un film dramatique. Une comédie peut être romantique, sociale ou fantastique et si ce genre est d’abord associé au rire, certaines comédies peuvent aussi nous émouvoir aux larmes. La comédie provoque toute sorte d’émotions et c’est ce que l’on s’est dit en 2015 quand on a créé ce festival et aujourd’hui on est un peu la vitrine pour ce genre spécifique."

Pour cette sixième édition, le FIFCL propose une trentaine de films dont 26 en compétition. Des films en provenance de France, d’Allemagne ou du Danemark. Pas de long-métrage Belge cette année mais un focus sur la série bien de chez nous, Baraki. "On co-produit beaucoup de comédies mais on n’a pas beaucoup de productions propres, c’est dommage" regrette Adrien François.