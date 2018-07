Le Festival international du Film d'Amour deviendra dès 2019 le Festival international du Film de Mons

Après une année "sans", le Festival international du Film d'Amour, perturbé notamment par des soupçons de harcèlement, n'avait pas été organisé cette année. Il reviendra l'année prochaine sous un autre nom "le Festival international du Film de Mons".

Le festival montois gardera néanmoins le thème de l'amour comme fil conducteur de la plupart des sections de sa programmation. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi que le thème "sera exploré sous des angles nouveaux lors de chaque édition et toujours au sens large, plus loin qu'autour de la simple idée de romantisme".

Cinq institutions seront coproductrices du "nouveau" festival: la Province de Hainaut, la Ville de Mons, Hainaut Cinéma, Mons Arts de la Scène (MARS) et le Plaza Art.

IMAGIX Mons, partenaire essentiel et historique du festival, s'est, de son côté, directement impliqué dans la relance de l'événement. C'est Maxime Dieu, coordinateur de la programmation depuis 12 ans, qui sera le nouveau délégué général du festival, il succédera à André Ceuterick.

La 34e édition de l'événement aura lieu du 15 au 22 février dans les espaces d'Imagix Mons, à l'Auditorium Abel Dubois, au Théâtre royal de Mons et au Congrès hôtel Van der Valk.

Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé une programmation relookée, une compétition internationale revalorisée, des rencontres avec des personnalités du 7e Art, des films inédits, des thématiques spéciales, du cinéma belge, des séances associatives et pédagogiques, des regards sur l'histoire du cinéma ainsi que des soirées festives.