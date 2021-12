Le festival Esperanzah! reste à l’Abbaye de Floreffe et fêtera sa 20e édition en 2022

Les organisateurs du festival Esperanzah! ont annoncé via un communiqué de presse que le festival sera maintenu à l’Abbaye de Floreffe pour au moins les 5 prochaines années "Nous sommes heureux d’annoncer la signature de la convention qui nous permet d’y organiser le festival pour les 5 années à venir."

Le festival s’est toujours déroulé au sein de l’Abbaye. "L’abbaye, fleuron du patrimoine wallon, accueille depuis 20 ans déjà le festival et est sans conteste un acteur à part entière de sa réussite et de son aura. Elle le sublime de son cadre enchanteur et en retour, le festival lui donne chaque année une deuxième jeunesse. Maintenir Esperanzah! à l’Abbaye de Floreffe a toujours été notre priorité".

Un cadre enchanteur mais qui pose chaque année des problèmes en matière de sécurité (éboulements, pierres qui menacent de tomber etc.). "La convention sur 5 ans que vous venons de signer est un accord entre les différents opérateurs qui travaillent sur le site et notre festival. D'un côté, on s'engage à respecter le site, ses zones sensibles, comme nous l'avons toujours fait, et de l'autre, on sera prévenu assez tôt des différents travaux de rénovations qui vont se dérouler sur le site pour pouvoir adapter au mieux le festival" détaille Jean-Yves Laffineur, organisateur d'Esperanzah!.

Quatre jours de festival

Et pour célébrer sa vingtième édition, le festival Esperanzah! a une autre bonne nouvelle pour ses festivaliers. Il n’y aura pas trois, mais quatre jours de festivités. "On a eu une édition annulée en 2020, une édition 2021 avec jauge réduite. Du coup, pour la 20e édition on voulait marquer le coup, profiter de ses retrouvailles tous ensemble" précise Esperanzah! 2022 se déroulera du 28 au 31 juillet.