Le festival Esperanzah! pourrait connaître un gros changement l'année prochaine

La 18ème édition du festival pourrait en effet bien être la dernière sur le site de l'Abbaye de Floreffe. C'est une possibilité en tout cas selon les organisateurs.

Si le cadre de l'abbaye est magique, le fait qu'il soit classé et qu'il y ait souvent des travaux est un frein pour l'organisation de l'évènement. Des travaux qui impliquent des contraintes et des exigences de plus en plus grandes en matière de sécurité. Certaines zones sont parfois complètement fermées au public, c'est d'ailleurs le cas cette année derrière l'Eglise.

La possibilité d'organiser une édition 2020 ailleurs qu'à Floreffe est donc clairement envisagée mais aucun autre site n'est encore évoqué. En attendant, la 18ème édition aura lieu du 2 au 4 août prochain à l'Abbaye de Floreffe.