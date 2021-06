Le festival écologique Paradise City à Perk reporté à la mi-août

Le festival Paradise City se déroulera les 13, 14 et 15 août au château de Ribaucourt à Perk, dans le Brabant flamand, ont annoncé ses organisateurs jeudi. Connu pour son engagement pour l'écologie et le développement durable, l'événement a habituellement lieu fin juin.

La forme précise que prendra le festival n'est pas encore déterminée, ni combien de spectateurs pourront s'y rendre. L'affiche n'a pas non plus été dévoilée mais les organisateurs assurent que l'événement restera fidèle à ses "racines durables".

L'organisation de Paradise City s'occupe également de deux autres événements, notamment Paradise Down By The Lake dans le parc de Beervelde programmé du 1er juillet au 1er août. Taste of Paradise, qui a déjà débuté au même endroit, se déroulera jusqu'au 27 juin.