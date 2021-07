Le Festival du film de Mons met l’histoire résistante de la ville à l’honneur

Le festival du film de Mons diffuse en avant-première un documentaire 100% montois. " Résistantes ", est le fruit d’une collaboration entre le Mons Memorial Museum (MMM) et une boîte de production montoise, Magicowl. A travers des témoignages et des reconstitutions, le réalisateur, Mehdi Semoulin et son équipe mettent en lumière le combat de ces femmes au sein de la résistance.

En 90 minutes, ce long métrage retrace la vie de plusieurs résistantes originaires de la Région de Mons-Borinage. Pendant une semaine, Corentin Rousman, producteur et Mehdi Semoulin sont allés à la rencontre de témoins directs et indirects de la guerre. Le film se construit autour d’un personnage central, Léonce Descamps qui s’est engagé dans la résistance à seulement 16 ans : "On a voulu mettre des personnalités féminines en avant comme Léonce Descamps ou Margueritte Bervoets. Parfois les gens n’étaient même pas au courant qu’elles faisaient partie de la résistance. On a reçu des témoignages tellement forts, qu’on se devait de raconter leurs histoires dans un long métrage" explique Corentin Rousman.



Une production montoise

Du producteur au réalisateur, tous sont montois. Même le compositeur de la musique qui accompagne le film est originaire de la ville : "Pour ce film, on voulait des gens proches du terrain, explique Corentin Rousman, des gens à qui on ne devait pas expliquer qui était Margueritte Bervoets. Pour les reconstitutions comme les femmes qui se sont fait raser la tête sur la Grande-Place, on voulait des gens qui connaissent la ville et son histoire pour pouvoir la transmettre de la meilleure manière dans notre réalisation".

Seule la voix off n’est pas originaire de la ville de Mons, puisque pour accompagner les différents témoignages, l’équipe du film a choisi la voix de Natacha Amal : "on voulait une voix forte qui porte notre film, explique Mehdi Semoulin, alors quand on lui a proposé l’idée, elle a directement été partante".

Le film sera diffusé au Mons Memorial Museum durant tout le mois de septembre. A partir de 2022, il sera disponible en libre accès sur Youtube.