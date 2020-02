Le festival Citizen Lights offre une balade lumineuse dans Schaerbeek

La 3e édition du festival de lumières Citizen Lights se tiendra dès vendredi de 18h00 à 22h00 et samedi, aux mêmes heures, dans les rues de Schaerbeek. Une balade nocturne permettra de redécouvrir les bâtiments remarquables des quartiers Colignon et Louis Bertrand, qui seront sublimés par des illuminations destinées à les mettre en valeur.

Le circuit sera composé d'une douzaine d'animations et d'œuvres, réalisées par des citoyens ainsi que par 11 artistes belges et internationaux autour du thème "A la recherche de nos inaccessibles étoiles". Les visiteurs seront emmenés d'émotions en émotions. Les animations proposées le long du trajet aborderont tour à tour la prise de conscience, l'introspection, la colère, la joie, la peur et la timidité.