Le festival Carolotopia pour réfléchir Charleroi autrement

Un festival des possibles durables et respectueux de l’environnement. Charleroi organise son évènement vert et citoyen ce week-end. Carolotopia c’est la découverte du Charleroi vert le matin, des ateliers l’après-midi et une conférence ce samedi soir. L’idée vient directement du cabinet de l’échevin Xavier Desgain. Et la mise en place est signée par les têtes pensantes du festival "Maintenant" à Louvain-La-Neuve. Le public attendu sera familial, intéressé déjà par les alternatives vertes ou novice.

Samedi matin, Carolotopia proposera des balades à choisir parmi notamment le terril du Martinet, le site de Jumet Bio et la découverte des plantes sauvages des trottoirs. L’après-midi se déroulera aux écuries de Charleroi Danse. Avec des ateliers attendus "DIY Faites vos produits ménagers vous-mêmes." Mais aussi des conseils pour préparer des collations saines pour les enfants ou partir à la découverte des abeilles. Le village des possibles accueillera des stands animés par des acteurs de la transition écologique de Charleroi.

Dans l’après-midi aussi, des documentaires seront proposés. Et le soir, tête d’affiche de cet évènement, Rob Hopkins proposera une conférence. Il est à l’origine du label "ville en transition" qui se développe un peu partout. Il développera l’importance de l’imagination pour penser la transition vers des villes durables.

Tout est gratuit. Libre d’accès avec Covid Safe Ticket. Seule la conférence du samedi soir demande une préinscription. Et les infos sont ici.