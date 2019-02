Le Festival BD "Bulles en tête" accueille des auteurs confrontés à un marché de plus en concurrentiel

Les passionnés de BD se sont donnés rendez-vous samedi à Charleroi pour la quatrième édition du festival « Bulles en tête » organisé au collège des Aumoniers du Travail. Une quarantaine d’auteurs ont dédicacé leurs bandes dessinées. Tous sont des passionnés mais ils le concèdent : ils ont de plus en plus de mal à vivre de leur passion.

« Même quand vous avez un talent fou c’est difficile, explique Daniel Bottes, directeur adjoint du collège des Aumoniers du Travail et co-organisateur du festival. Il faut pouvoir s’appuyer sur une grosse maison d’édition qui a un réseau de distribution important. Et puis, le nombre de dessinateurs a explosé ces trente dernières années ! »

Chaque année, plus de 3000 nouvelles BD sortent sur le marché franco-belge. Dans ce contexte, il n’est pas évident de se faire une place. La mentalité du monde de l’édition a aussi évolué et pas toujours en bien selon Malik, le dessinateur de Cupidon : « C’est dramatique pour un jeune qui veut se lancer maintenant. Dans le passé, ce qui nous faisait vivre c’était la prépublication ; avant la sortie de notre album, nous étions publiés dans des journaux comme Spirou, Tintin ou Pilote. Aujourd’hui c’est beaucoup plus compliqué et sans ces rentrées financières ça n’est plus viable. Le métier a par ailleurs complètement évolué avec à la tête des maisons d’édition, des gens qui sont parfois des auteurs ratés et amers qui n’ont pas leur place dans le secteur ; je peux me tromper mais en tout cas c’est comme ça que je le ressens ! »

Malik a 50 ans de carrière derrière lui. Il a commencé au début des années 70 chez Dupuis, une période dont il garde d’excellents souvenirs. Aujourd’hui retraité, le dessinateur de Cupidon n’a pas rangé pour autant ses crayons puisqu’il sort encore des albums qu’il édite lui-même : une stratégie commerciale qu’il est loin d’être le seul à adopter dans le monde de la BD.