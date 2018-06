Le Dour Festival s'installe sur son nouveau site, au pied des éoliennes

Nous sommes en bordure de la N51, le vent souffle fort et fait tourner les éoliennes. A leurs pieds, ça tourne aussi et ça travaille. Des grues, des camions, des ouvriers, des bénévoles... tous s'activent à transformer ce champ en site de festival. Un décor bien différent des reliefs de la Machine à feu. Mais pourquoi avoir quitté les terrils, le zoning et la proximité du centre-ville? Damien Dufrasnes, directeur du Dour Festival, nous donne les deux principales raisons:"premièrement l'Idea nous a prévenus il y a plus d'un an qu'une entreprise avait le projet de s'implanter sur le zoning. La deuxième raison c'est le contournement de Dour qui va arriver et la route va traverser les emplacements de deux chapiteaux". Les organisateurs ont pris les devants en déménageant dès cette année. On tourne donc une page de l'histoire du festival à l'occasion de son trentième anniversaire.

Mieux pour les festivaliers? Damien Dufrasnes, le directeur du Dour Festival - © RTBF Dans l'aménagement de ce nouveau site, les organisateurs ont tenu compte des demandes des festivaliers pour une meilleure mobilité:"On a beaucoup plus d'entrées et de sorties pour le parking, la distance entre parking et festival sera réduite et surtout le camping sera plus proche des concerts" promet Damien Dufrasnes. Ce changement de site est également l'occasion d'un changement de look. "On met l'accent sur le confort des festivaliers, l'aménagement des lieux, la scénographie, on a de plus grands chapiteaux, sans mâts centraux, avec du plancher sur cassettes, tout ça va apporter plus de confort".

Moins de voisins qu'à la Machine à Feu Marthe, future ex-voisine du Dour Festival - © RTBF Pour le directeur, ce nouveau site est également plus isolé des riverains "je pense que la toute première maison est à 800 mètres, on ne devrait pas avoir de soucis avec les riverains". A propos de riverains, que pensent les anciens voisins du festival, ceux qui habitent en bordure de la Machine à Feu? Une des plus proches voisines, âgée de 75 ans, nous accueille avec le sourire: "il faut bien que les jeunes s'amusent! Bien sûr la maison tremblait mais autrement ça ne nous dérangeait pas... j'irai encore faire une tour, j'ai déjà ma place". Même son de cloche chez Christian:"je crois que ce sera plus facile pour eux, ils étaient enclavés, il y a des gens qui n'étaint pas contents mais ma femme et moi, ça ne nous dérangeait pas. Grâce à ce festival, on connait Dour partout!". Une autre voisine assure elle aussi qu'elle n'était pas contre le festival... "on était en sécurité, il y avait des gardes partout". Et le bruit? "Ça ne durait que cinq jours!" répond la dame en haussant les épaules. A entendre ces voisins, on finirait par croire qu'ils vont regretter leur bruyant voisin...