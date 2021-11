Le Dour Festival annonce une version 2022 XXL

Après deux années d'annulation, en 2020 et en 2021, en raison de la crise sanitaire, le Dour Festival reviendra en 2022 avec une édition annoncée "XXL" par ses organisateurs.

L'événement musical se déroulera du mercredi 13 au dimanche 17 juillet. "Le mot d'ordre cette année est 'Fête', celle qui nous réunira, plus que jamais, dès la sortie du train jusque devant la Last Arena, la Boombox, la Red Bull Elektropedia Balzaal, le Dub Corner ou au mythique camping", ont indiqué les organisateurs ce mardi dans un communiqué. Le festival 2022 sera précédé d'un tout nouvel événement, le "Dour CampFest", qui se déroulera du 11 au 13 juillet. L'accès à ce dernier sera gratuit pour toute personne en possession d'un ticket cinq jours Dour Festival 2020 et/ou 2021. Les tickets Dour Festival, Dour CampFest, ainsi que les billets Dour XXL comprenant les deux événements, sont disponibles dès mardi à des tarifs early bird, et ce jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, via tickets.dourfestival.eu.